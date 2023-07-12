МИД России: итоги саммита НАТО демонстрируют возвращение альянса к схемам холодной войны

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны. Об этом сообщили в МИД России.

«Его (саммита. — RT) итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что действия альянса основаны на идеологии разделения мира на «демократии и автократии».

«Руководимый Соединёнными Штатами «коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми доступными средствами, в том числе военными», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.