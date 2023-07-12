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Медведев полагает, что Совет Украина — НАТО закончится исчезновением одной из сторон

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.
Медведев полагает, что Совет Украина — НАТО закончится исчезновением одной из сторон
  • РИА Новости

В 2002 году был создан Совет Россия — НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», передаёт его слова ТАСС.

«На этот раз всё закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — заявил Медведев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным начавшийся в Вильнюсе саммит НАТО.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.

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