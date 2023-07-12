Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины
- © МИД России
Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины.
«Да, на словах они их признают, а на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты... В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины», — сказала Захарова.
По её словам, Зеленский это понимает.
«Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались», — подчеркнула официальный представитель российского ведомства.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.