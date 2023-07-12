Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.

Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины.

«Да, на словах они их признают, а на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты... В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины», — сказала Захарова.

По её словам, Зеленский это понимает.

«Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались», — подчеркнула официальный представитель российского ведомства.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.