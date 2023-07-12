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Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.
Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины
  • © МИД России

Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины.

«Да, на словах они их признают, а на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты... В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины», — сказала Захарова.

По её словам, Зеленский это понимает.

«Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались», — подчеркнула официальный представитель российского ведомства.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.

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