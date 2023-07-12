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Минобороны Венгрии: Украина не готова к тому, чтобы Киев приняли в НАТО

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Украина не получила приглашения в НАТО, потому что не готова к этому.
Минобороны Венгрии: Украина не готова к тому, чтобы Киев приняли в НАТО
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом пишет РИА Новости.

«Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украина не готовы к тому, чтобы (Киев. — RT) стал членом НАТО», — подчеркнул он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.

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