Логвинов: Турцию не примут в ЕС в обмен на согласие на членство Швеции в НАТО

Турция понимает, что её не примут в Евросоюз в обмен на согласие принять Швецию в НАТО, Анкара намерена добиться от ЕС торговых преференций и безвизового режима. Об этом заявил и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Турция давно прекрасно поняла: в Евросоюзе её никто не ждёт», — приводит ТАСС его слова.

Логвинов добавил, что Анкара время от времени переходит в наступление и задействует дипломатические рычаги в диалоге с ЕС.

Это, по мнению дипломата, было сделано и в контексте согласия на членство Швеции в НАТО.

«Для Анкары синица в руках — это вопросы расширения таможенного союза с ЕС, то есть качественное изменение торгово-экономических отношений с блоком, а также предоставление ей безвизового режима», — рассказал Логвинов.

Он подчеркнул, что о размене «Швеции в НАТО» на «Турцию в Евросоюзе» речи не идёт.

«Собственно, это уже подтвердила Еврокомиссия, заявив, что расширение Евросоюза и альянса — два параллельных и не связанных между собой трека», — подытожил дипломат.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки.