Политолог Брутер объяснил слова Столтенберга о «праве Украины» на членство в НАТО без ПДЧ

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны НАТО подтвердили «право Украины» вступить в альянс без ПДЧ.

По словам Брутера, данное заявление мало что даёт Украине в нынешний момент времени.

«Это означает, что когда в Вашингтоне решат, что Украину надо принять, их сразу же примут. Но Штаты не будут рисковать. Пока военный конфликт не закончится, Соединённые Штаты де-юре в НАТО (Украину. — RT) не примут», — уверен он.

Собеседник RT также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «прекрасно знал все решения», а шум в информационном поле был необходим, только «чтобы принятые на саммите решения проходили проще».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО подтвердили «право Украины» на вступление в организацию без плана действий по членству (ПДЧ).

По его словам, на данный момент Украина «ближе к НАТО, чем когда-либо ранее».