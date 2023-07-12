Столтенберг заявил, что страны НАТО подтвердили «право Украины» вступить в альянс без ПДЧ

Страны НАТО подтвердили «право Украины» на вступление в организацию без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, на данный момент Украина «ближе к НАТО, чем когда-либо ранее».

«Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились убрать требование по выполнению плана действий для членства», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга на саммите НАТО в Литве.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с мнением, что страна должна вступить в НАТО без плана действий по членству.