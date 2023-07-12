МИД: Кишинёв в политической поляризации молдавского общества следует примеру Киева
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Её комментарий опубликован на сайте МИД.
«Очевидно, что официальный Кишинёв в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность», — отметила Захарова.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что участие молдавских властей в саммите НАТО в Литве неприемлемо, так как ведёт к втягиванию Кишинёва в гонку вооружений против Востока.
28 июня Захарова заявила, что Молдавия приближается к статусу пособника Украины.