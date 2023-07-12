Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кишинёв следует примеру Киева в политической поляризации общества страны и демонтаже связей с Москвой.

Её комментарий опубликован на сайте МИД.

«Очевидно, что официальный Кишинёв в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность», — отметила Захарова.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что участие молдавских властей в саммите НАТО в Литве неприемлемо, так как ведёт к втягиванию Кишинёва в гонку вооружений против Востока.

28 июня Захарова заявила, что Молдавия приближается к статусу пособника Украины.