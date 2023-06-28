Захарова заявила, что Молдавия приближается к статусу пособника Украины

Молдавия приближается к статусу пособника Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Коллективный Запад руками киевского режима активно затаскивает Молдавию в конфликт на Украине и даже больше — присматривает её на роль второй Украины», — приводит ТАСС её слова.

Захарова добавила, что Кишинёв всё быстрее приближается к тому, чтобы стать прямым пособником киевского режима.

Ранее Лавров заявил в интервью RT, что в тех странах, где Западу интересно сохранить «прикормленную власть», никаких протестов не может быть по определению.