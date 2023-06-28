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Захарова заявила, что Молдавия приближается к статусу пособника Украины

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Молдавия приближается к статусу пособника Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Молдавия приближается к статусу пособника Украины
  • РИА Новости

«Коллективный Запад руками киевского режима активно затаскивает Молдавию в конфликт на Украине и даже больше — присматривает её на роль второй Украины», — приводит ТАСС её слова.

Захарова добавила, что Кишинёв всё быстрее приближается к тому, чтобы стать прямым пособником киевского режима.

Ранее Лавров заявил в интервью RT, что в тех странах, где Западу интересно сохранить «прикормленную власть», никаких протестов не может быть по определению.

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