Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что в тех странах, где Западу интересно сохранить «прикормленную власть», никаких протестов не может быть по определению.

«Где Западу интересно сохранить прикормленную власть, там никаких протестов не может быть по определению. А там, где власть отражает не интересы гегемона, а пытается исходить из национальных интересов своей страны и своего народа, там на эту власть науськивают всякую шпану», — сказал министр.

Он привёл в пример категорический отказ США призывать к диалогу в Молдавии, когда «госпожа Санду в своей русофобии зашла так далеко, что подняла тысячи и тысячи людей на протесты — на мирные протесты».

«Вспомните, как реагировал Запад. Что это попытка госпереворота, Запад никогда не поддержит. А в то же самое время проходили процессы в Грузии. Где Западу не нравится нынешнее правительство. И там поднялись против него, устраивая такой грузинский «майдан», сторонники Михаила Саакашвили. Который полностью устраивал Запад и который, кстати, сам-то пришёл к власти в результате госпереворота», — напомнил Лавров.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставят в покое государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности даже после окончания конфликта на Украине.