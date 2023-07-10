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Додон заявил, что участие в саммите НАТО ведёт Молдавию к втягиванию в гонку вооружений

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Участие молдавских властей в саммите НАТО в Литве неприемлемо, так как ведёт к втягиванию Кишинёва в гонку вооружений против Востока. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Додон заявил, что участие в саммите НАТО ведёт Молдавию к втягиванию в гонку вооружений
  • globallookpress.com

«Участие в эти дни в саммите НАТО категорически неприемлемо — Молдавию затягивают в гонку вооружений против Востока», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Додон добавил, что Молдавии не нужно размещать оружие и солдат НАТО на своей территории.

«Мы должны сохранить нейтральность и мир на нашей территории», — подчеркнул он.

Ранее МИД России заявило, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.

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