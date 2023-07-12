Дуда: НАТО разместит склады с оружием в Польше для быстрой переброски войск
- AP
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Об этом он рассказал представителям СМИ после окончания саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
«Должны быть склады вооружения НАТО для того, чтобы только перебрасывать солдат, чтобы не нужно было перевозить вместе с этими солдатами всю инфраструктуру», — цитирует его слова РИА Новости.
Он также уточнил, что склады будут заполняться как для армии Польши, так и для всего восточного фланга стран НАТО.
Ранее Дуда заявил, что НАТО утвердило план переброски в Польшу 100 тыс. солдат при необходимости.