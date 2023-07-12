Дуда: НАТО разместит склады с оружием в Польше для быстрой переброски войск

Польский президент Анджей Дуда заявил, что блок НАТО принял решение о размещении складов с вооружением в Польше, чтобы обеспечить быструю переброску войск.

Об этом он рассказал представителям СМИ после окончания саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Должны быть склады вооружения НАТО для того, чтобы только перебрасывать солдат, чтобы не нужно было перевозить вместе с этими солдатами всю инфраструктуру», — цитирует его слова РИА Новости.

Он также уточнил, что склады будут заполняться как для армии Польши, так и для всего восточного фланга стран НАТО.

Ранее Дуда заявил, что НАТО утвердило план переброски в Польшу 100 тыс. солдат при необходимости.