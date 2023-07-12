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Дуда: НАТО утвердило план переброски в Польшу 100 тысяч солдат при необходимости

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Североатлантический альянс принял план переброски в Польшу 100 тыс. солдат в случае необходимости, заявил польский президент Анджей Дуда.
Дуда: НАТО утвердило план переброски в Польшу 100 тысяч солдат при необходимости
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны», — сказал Дуда по итогам саммита в Вильнюсе. Его слова приводит РИА Новости.

Дуда добавил, что «это постулаты, которые были приняты и которые были утверждены НАТО в рамках планов обороны».

Агентство напоминает, что сейчас в Польше расквартировано около 10 тыс. солдат НАТО, большинство из которых представляют вооружённые силы США.

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