Дуда: НАТО утвердило план переброски в Польшу 100 тысяч солдат при необходимости

Североатлантический альянс принял план переброски в Польшу 100 тыс. солдат в случае необходимости, заявил польский президент Анджей Дуда.

«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны», — сказал Дуда по итогам саммита в Вильнюсе. Его слова приводит РИА Новости.

Дуда добавил, что «это постулаты, которые были приняты и которые были утверждены НАТО в рамках планов обороны».

Агентство напоминает, что сейчас в Польше расквартировано около 10 тыс. солдат НАТО, большинство из которых представляют вооружённые силы США.