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В Екатеринбурге открыли консульство ЮАР

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Офис почётного консула Южно-Африканской Республики открыли в Екатеринбурге, консулом назначили Сергея Мазуркевича.
В Екатеринбурге открыли консульство ЮАР
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Урал и некоторые провинции ЮАР имеют много общего в сферах промышленности. Это, например, минеральные ресурсы и индустриальная база. Также у нас много общего в областях культуры и образования», — приводит слова посла ЮАР Мзувукиле Макетуки URA.RU.

В июне президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Африканский лидер заявил, что конфликт на Украине нужно завершить переговорами.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована.

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