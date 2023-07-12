В Екатеринбурге открыли консульство ЮАР
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«Урал и некоторые провинции ЮАР имеют много общего в сферах промышленности. Это, например, минеральные ресурсы и индустриальная база. Также у нас много общего в областях культуры и образования», — приводит слова посла ЮАР Мзувукиле Макетуки URA.RU.
В июне президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
Африканский лидер заявил, что конфликт на Украине нужно завершить переговорами.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована.