Белый дом: принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну альянса с Россией

Принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну альянса с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так он ответил на вопрос главы Центра противодействия коррупции на Украине Дарьи Коленюк.

«Президент Байден был чёток и прямолинеен в своих публичных комментариях о его точке зрения на вопрос об Украине и НАТО», — цитирует Салливана CNN.

По его словам, вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы, что НАТО будет находиться в состоянии войны с Россией.

Салливан добавил, что НАТО не предоставило Украине формулу вступления в альянс из-за «динамичности» конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не станет убеждать американского лидера Джо Байдена принять Украину в НАТО.

Зеленский также заявил, что доволен результатами саммита НАТО.