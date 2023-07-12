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Политолог Дудчак: страны Запада раздражает, что Зеленский подаёт голос

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Полина Полетаева
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу.
Политолог Дудчак: страны Запада раздражает, что Зеленский подаёт голос
  • AP
  • © Paul Ellis

«Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Мало ли, чего хочет Украина. Без этой «помощи» уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают всё возможное, чтобы Украина прекратила своё существование», — считает Дудчак.

Он отметил, что так называемая «поддержка» стран Запада приносит только гибель украинских граждан.

«Если бы они её (Украину. — RT) не поддерживали, конфликт давно бы закончился. Сколько бы тысяч жизней они бы сохранили… Видать, Зеленскому мало крови», — предположил собеседник RT.

Дудчак также обратил внимание на то, что страны Запада недовольны критикой и постоянными требованиями вооружений со стороны Зеленского.

«Их возмущает то, что Зеленский в принципе голос подаёт. Бери то, что тебе дают. Твоя задача — продолжать политику, которую сверстали. А всякие замечания действительно их раздражают», — заключил политолог.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада.

Во время брифинга он напомнил, что получил от Киева список желаемых вооружений, на что ответил украинским властям: «Вы знаете, мы не Amazon».

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