Посол России Мешков заявил, что во Франции не желают ухудшения отношений с Китаем

Во Франции не желают идти на конфронтацию с Китаем на фоне кризиса отношений с Россией, заявил российский посол в республике Алексей Мешков.

Он отметил, что теоретическое открытие представительства НАТО в Токио воспринимается во Франции так же, как и в Китае — в качестве антикитайской акции.

«Французы сейчас не готовы, особенно в нынешних условиях кризиса в отношениях с нами, идти на углубление кризиса в отношениях с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Франция не пойдёт на поводу у США, так как имеет собственные экономические интересы.

Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.

Впоследствии формулировка о создании офиса НАТО в Токио была убрана из итогового заявления альянса.