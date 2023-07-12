Посол России Мешков заявил, что во Франции не желают ухудшения отношений с Китаем
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Он отметил, что теоретическое открытие представительства НАТО в Токио воспринимается во Франции так же, как и в Китае — в качестве антикитайской акции.
«Французы сейчас не готовы, особенно в нынешних условиях кризиса в отношениях с нами, идти на углубление кризиса в отношениях с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, Франция не пойдёт на поводу у США, так как имеет собственные экономические интересы.
Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.
Впоследствии формулировка о создании офиса НАТО в Токио была убрана из итогового заявления альянса.