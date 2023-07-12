Узнать больше

Посол России Мешков заявил, что во Франции не желают ухудшения отношений с Китаем

Короткая ссылка
Во Франции не желают идти на конфронтацию с Китаем на фоне кризиса отношений с Россией, заявил российский посол в республике Алексей Мешков.
Посол России Мешков заявил, что во Франции не желают ухудшения отношений с Китаем
  • Gettyimages.ru
  • © Xurzon

Он отметил, что теоретическое открытие представительства НАТО в Токио воспринимается во Франции так же, как и в Китае — в качестве антикитайской акции.

«Французы сейчас не готовы, особенно в нынешних условиях кризиса в отношениях с нами, идти на углубление кризиса в отношениях с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Франция не пойдёт на поводу у США, так как имеет собственные экономические интересы.

Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.

Впоследствии формулировка о создании офиса НАТО в Токио была убрана из итогового заявления альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить