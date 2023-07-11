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Nikkei: формулировка о создании офиса НАТО в Токио убрана из итогового заявления альянса

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Формулировка о создании «офиса НАТО» в столице Японии Токио убрана из итогового заявления саммита Североатлантического альянса.
Nikkei: формулировка о создании офиса НАТО в Токио убрана из итогового заявления альянса
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Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

«Формулировка относительно создания офиса взаимодействия НАТО в Токио была удалена из окончательного совместного коммюнике», — говорится в публикации.

Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что Токио обсуждает с НАТО открытие представительства альянса в стране.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные планы свидетельствуют о намерении НАТО закрепиться в АТР.

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