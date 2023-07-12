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СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг

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Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.
СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг
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  • © SOPA Images

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что 28 государств проголосовали за принятие резолюции, 12 — против, ещё семь стран воздержались от голосования.

«(Совет. — RT) осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Корана», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы Швеции поступило ещё три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг.

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