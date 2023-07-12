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NYT: американская администрация обсуждает возможность поставки Украине ракет ATACMS

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Американская администрация обсуждает возможность поставки Вооружённым силам Украины тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км.
NYT: американская администрация обсуждает возможность поставки Украине ракет ATACMS
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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что власти США ведут «непубличные дискуссии» по вопросу поставок ВСУ ракет ATACMS.

При этом издание отмечает, что США не обладают большими запасами таких ракет, поэтому «передача их Украине поставит под угрозу готовность ВС США в других горячих точках».

Газета пишет, что Вашингтон пока не решается на осуществление такой поставки.

9 июня сообщалось, что несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.

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