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Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

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В годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление, настаивающее на признании Украиной вины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт нижней палаты польского парламента.

Согласно данным местных СМИ, принявшие в голосовании участие 440 депутатов сейма единогласно проголосовали за постановление.

Отмечается, что в результате Волынской резни погибли более 100 тысяч поляков.

В мае польский дипломат Лукаш Ясина отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

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