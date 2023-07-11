Медведев: наращивание военной помощи НАТО Украине приближает третью мировую войну
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Как отметил чиновник, военную помощь киевскому режиму решено увеличить всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами.
«Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая всё ближе», — написал он в Telegram.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.
В Кремле назвали ошибочным такое решение Франции.