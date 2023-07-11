Небензя: СБ ООН не понимает, почему нет результатов расследований по «Северным потокам»
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, очередное письмо ФРГ, Дании и Швеции по этому поводу «вновь напоминает отписку».
«По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы России, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН», — отметил он.
Небензя подчеркнул, что дискуссии за закрытыми дверями показали, что среди членов Совбеза ООН растёт «неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации» о ходе расследований.
Ранее Дания, Швеция и ФРГ заявили, что нет «никаких препятствий» для посещения мест взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами заявил, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада делают всё, для того чтобы информация и данные по подрывам «Северных потоков» не достигали широкой аудитории.