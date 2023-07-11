Небензя: СБ ООН не понимает, почему нет результатов расследований по «Северным потокам»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Совбеза ООН выражают непонимание в связи с отсутствием результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, очередное письмо ФРГ, Дании и Швеции по этому поводу «вновь напоминает отписку».

«По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы России, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН», — отметил он.

Небензя подчеркнул, что дискуссии за закрытыми дверями показали, что среди членов Совбеза ООН растёт «неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации» о ходе расследований.

Ранее Дания, Швеция и ФРГ заявили, что нет «никаких препятствий» для посещения мест взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами заявил, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада делают всё, для того чтобы информация и данные по подрывам «Северных потоков» не достигали широкой аудитории.