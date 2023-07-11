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Киссинджер признался, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина

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За подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина, заявил в беседе с российскими пранкерами бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киссинджер признался, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина
  • Gettyimages.ru

Киссинджеру позвонили от имени Владимира Зеленского — видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад делает всё, чтобы данные по «Северным потокам» не достигали аудитории.

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