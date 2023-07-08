Узнать больше

Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Короткая ссылка
Российская сторона запросила открытое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках» на 11 июля.
Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
  • globallookpress.com
  • © UN Bureau/XinHua

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля», — написал Полянский в Telegram.

Он сообщил, что Россия попросила британское председательство пригласить для отчёта представителей из Дании, Германии и Швеции.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить