Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
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Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля», — написал Полянский в Telegram.
Он сообщил, что Россия попросила британское председательство пригласить для отчёта представителей из Дании, Германии и Швеции.
Ранее Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».