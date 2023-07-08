Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Российская сторона запросила открытое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках» на 11 июля.

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля», — написал Полянский в Telegram.

Он сообщил, что Россия попросила британское председательство пригласить для отчёта представителей из Дании, Германии и Швеции.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».