Россия запросила на 27 июня заседание в Совбезе ООН по теме диверсий на «Северных потоках»

Россия запросила на 27 июня заседание Совета Безопасности ООН по теме диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Обсуждение пройдёт в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу», — написал он в Telegram.

Ранее Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».