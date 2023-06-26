Россия запросила на 27 июня заседание в Совбезе ООН по теме диверсий на «Северных потоках»
- AFP
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«Обсуждение пройдёт в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу», — написал он в Telegram.
Ранее Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.
8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».