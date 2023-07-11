Дания, Швеция и ФРГ заявили о беспрепятственном посещении мест взрывов на «Северных потоках»
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Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом представительствами этих трёх стран при ООН. Текст заявления приводит РИА Новости.
В тексте письма сообщается, что несмотря на требование разрешения соответствующих органов на осуществление некоторых видов деятельности, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву.
Ранее стало известно, что Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках» на 11 июля.