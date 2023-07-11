Дания, Швеция и ФРГ заявили о беспрепятственном посещении мест взрывов на «Северных потоках»

Дания, Швеция и ФРГ заявили, что нет «никаких препятствий» для посещения мест взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом представительствами этих трёх стран при ООН. Текст заявления приводит РИА Новости.

В тексте письма сообщается, что несмотря на требование разрешения соответствующих органов на осуществление некоторых видов деятельности, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее стало известно, что Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках» на 11 июля.