«СТРАНА.ua»: Зеленский 11 июля не будет выступать на саммите НАТО
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«Ранее сообщалось, что Зеленский выступит на саммите сегодня в 18:00», — пишет издание.
Президент Украины ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
Генсек военного блока Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе отметил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.