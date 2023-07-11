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«СТРАНА.ua»: Зеленский 11 июля не будет выступать на саммите НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский 11 июля не будет принимать участия в саммите НАТО. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Сергея Никифорова.
«СТРАНА.ua»: Зеленский 11 июля не будет выступать на саммите НАТО
  • Gettyimages.ru

«Ранее сообщалось, что Зеленский выступит на саммите сегодня в 18:00», — пишет издание.

Президент Украины ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

Генсек военного блока Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе отметил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.

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