Президент Чехии заявил, что боевую группу НАТО в Словакии преобразуют в бригаду
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Об этом сообщает ТАСС.
Глава Чехии заявил об этом журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе.
«В Словакии… присутствие будет повышено до уровня бригады», — уточнил он.
Павел также добавил, что Чехия примет в этом активное участие.
Ранее сообщалось, что Испания в целях укрепления восточного фланга НАТО собирается разместить войска на территории Словакии, а также усилить свой контингент в Румынии.
Также стало известно, что Италия в течение 2023 года направит 3,4 тыс. военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО.