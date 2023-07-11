Президент Чехии заявил, что боевую группу НАТО в Словакии преобразуют в бригаду

Чешский президент Петр Павел заявил, что расквартированная в Словакии многонациональная группа НАТО, командование которой осуществляет Чехия, будет преобразована в бригаду. Численность состава составит 5 тыс. военных.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава Чехии заявил об этом журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе.

«В Словакии… присутствие будет повышено до уровня бригады», — уточнил он.

Павел также добавил, что Чехия примет в этом активное участие.

Ранее сообщалось, что Испания в целях укрепления восточного фланга НАТО собирается разместить войска на территории Словакии, а также усилить свой контингент в Румынии.

Также стало известно, что Италия в течение 2023 года направит 3,4 тыс. военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО.