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Санчес: Испания разместит войска в Словакии для усиления восточного фланга НАТО

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Испания в целях укрепления восточного фланга НАТО собирается разместить войска на территории Словакии, а также усилить свой контингент в Румынии.
Санчес: Испания разместит войска в Словакии для усиления восточного фланга НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил испанский премьер Педро Санчес.

«Испания как член НАТО собирается объявить о размещении войск и солдат в Словакии для усиления восточного фланга (альянса)», — цитирует его РИА Новости.

Санчес добавил, что в планы испанской стороны также входит усиление контингента в Румынии большим количеством военнослужащих.

Он отметил, что Испания будет придерживаться идеи увеличения оборонного бюджета страны в ближайшие годы в соответствии с приверженностью принципам НАТО.

Ранее сообщалось, что Италия в течение 2023 года направит 3,4 тыс. военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО. 

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