Минобороны Италии направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО
Об этом, как сообщает Corriere della Sera, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
«Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге», — сказал он.
По словам Крозетто, Италия также намерена разместить в Балтийском море корабль «с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны».
Ранее в польском Министерстве национальной обороны сообщили, что Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши с целью укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.
Также глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о решениях по защите украинского воздушного пространства.