Минобороны Италии направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Италия в течение 2023 года направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО, используя в этих миссиях около 30 единиц авиатехники.

Об этом, как сообщает Corriere della Sera, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге», — сказал он.

По словам Крозетто, Италия также намерена разместить в Балтийском море корабль «с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны».

Ранее в польском Министерстве национальной обороны сообщили, что Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши с целью укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.

Также глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о решениях по защите украинского воздушного пространства.