Госдеп: США хотят диалога с Россией по нераспространению, но условия для этого не созданы

Соединённые Штаты хотят диалога с Россией по нераспространению, но подходящие для его начала условия ещё не созданы.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия, мы ждём, чтобы Россия действовала искренне», — цитирует её РИА Новости.

Дженкинс добавила, что США считают необходимым «подать сигнал» о своей готовности, но «для него должны быть созданы необходимые условия».

1 июля заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.

По его словам, США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.