Госдеп: США хотят диалога с Россией по нераспространению, но условия для этого не созданы
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Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
«Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия, мы ждём, чтобы Россия действовала искренне», — цитирует её РИА Новости.
Дженкинс добавила, что США считают необходимым «подать сигнал» о своей готовности, но «для него должны быть созданы необходимые условия».
1 июля заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.
По его словам, США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.