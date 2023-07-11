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Член ОП Данюк: Запад готов дальше повышать градус эскалации конфликта на Украине

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооружённых сил Украины.
Член ОП Данюк: Запад готов дальше повышать градус эскалации конфликта на Украине
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«То, что Франция готова передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, говорит о том, что Запад в целом готов ещё дальше повышать градус эскалации конфликта. Причём прекрасно понимая, что в первую очередь ответ будет военно-технического характера и будет касаться украинского режима», — отметил эксперт.

По его словам, Франция превратилась «из страны, которая пыталась стать коммуникатором, в очередного участника конфликта».

«В целом эта тенденция достаточно опасная. Потому что, если Франция поставляет ракеты дальнего радиуса действия, это говорит, что весь военный комплекс НАТО участвует в войне, и ставки будут только повышаться», — уточнил Данюк.

Ранее Макрон заявил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

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