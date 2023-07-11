Аналитик назвал тревожной для ЕС идею отмены для Киева плана действий для вступления в НАТО

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Как подчеркнул собеседник RT, этот план можно назвать проектом привыкания общественного мнения к тому, что Украина должна быть в НАТО.

При этом он отметил, что к Украине существует много требований, если отказаться от них, тогда это противоречит уставу НАТО.

«Фактически получается, что туда предлагают принять страну, которая полностью не соответствует требованиям членства в НАТО», — объяснил Оленченко.

Это всё, по мнению эксперта, направлено на то, чтобы члены НАТО привыкали к тому, что Украина будет пользоваться теми же правами, какими пользуются члены альянса.

«Если это будет принято, это будет практически означать, что блок НАТО ведёт с нами военные действия, все те программы, которые принимаются, значит, принимаются против нас. Американцы подталкивают европейцев к тому, чтобы они практически начали участвовать в военных действиях на стороне Украины, соответственно, начали военные действия против нас», — добавил он.

Специалист отметил, что это очень «тревожный для европейцев проект».

Ранее стало известно о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Столтенберг уточнил, что речь идёт о пакете многолетней поддержки, укреплении политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмены для Киева необходимости выполнения плана действий по членству в альянсе.