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Депутат Белик: оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт к эскалации конфликта

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооружённых сил Украины.
Депутат Белик: оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт к эскалации конфликта
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Парламентарий считает, что Макрон «действует в логике стран НАТО».

«Такая «помощь» Киеву лишь затягивает конфликт, вынуждая Россию предпринимать соответствующие действия. Всё то оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт не к успехам украинской армии, как объясняют свои поставки западные политики, а лишь к эскалации конфликта», — считает он.

Ранее Макрон заявил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

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