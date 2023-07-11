Депутат Белик: оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт к эскалации конфликта
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Парламентарий считает, что Макрон «действует в логике стран НАТО».
«Такая «помощь» Киеву лишь затягивает конфликт, вынуждая Россию предпринимать соответствующие действия. Всё то оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт не к успехам украинской армии, как объясняют свои поставки западные политики, а лишь к эскалации конфликта», — считает он.
Ранее Макрон заявил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
Американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.