Дания, Швеция и ФРГ заявили, что информировали Россию о расследовании по «Северным потокам»

Дания, Швеция и ФРГ в письме постпредств стран в ООН заявили, что якобы информировали Россию о проводимых расследованиях по «Северным потокам».

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Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД. «Власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях», — цитирует заявление РИА Новости. Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад делает всё, чтобы данные по «Северным потокам» не достигали аудитории.