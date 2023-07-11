Сенатор Пушков: НАТО намного выгоднее держать Украину на отдалении

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что НАТО давно приняло решение не принимать Украину в свои ряды. Однако на поставках Киеву вооружения это, по его мнению, никак не скажется.

«В НАТО давно принято решение по Украине — отказать ей в приёме, но не отказывать в поддержке, такова формула. В альянсе не хотят втягиваться в прямой военный конфликт с Россией», — поделился сенатор в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в текущий момент США и Германия взяли на себя ответственность за отказ от приёма Украины в НАТО, но на самом деле ещё не менее десяти государств категорически против членства Украины.

По словам сенатора, странам альянса «намного выгоднее держать Украину на отдалении — в роли антироссийского тарана».

Пушков отметил, что курс на вступление Украины в НАТО всё же будет провозглашён на саммите — это наверняка станет главной темой встречи в Вильнюсе.

«И речь пойдёт уже не об абстрактных обещаниях, а скорее всего, о твёрдых гарантиях, но на будущее. Поэтому в Киеве и недовольны», — заключил он.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.