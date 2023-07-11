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Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о безразличии США к судьбе Европы

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Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о безразличии США к судьбе Европы на фоне конфликта на Украине.
Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о безразличии США к судьбе Европы
  • Gettyimages.ru

Как отметил дипломат, действия США ведут к эскалации конфликта на Украине, однако американцам абсолютно безразлична судьба жителей Европы.

«На предстоящем саммите НАТО, разумеется, немало будет сказано о «трансатлантическом единстве» и «решимости». Однако давайте посмотрим на факты: судьба европейцев США мало интересует», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, а реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.

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