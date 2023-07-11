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Столтенберг: НАТО признаёт наличие у Киева больших проблем при попытке наступления

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Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признаёт наличие у Киева больших проблем при попытке наступления.
Столтенберг: НАТО признаёт наличие у Киева больших проблем при попытке наступления
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг добавил, что ответом альянса в данном случае должно стать усиление военной поддержки Киева.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что, согласно имеющимся данным, Североатлантический альянс вряд ли напрямую будет участвовать в конфликте на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, а реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.

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