Дипломат Гаврилов: ждать «чего-то из ряда вон выходящего» от саммита НАТО не стоит

Саммит НАТО имеет для альянса важное символическое значение, но ждать от него «чего-то из ряда вон выходящего» не стоит, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Предстоящий саммит Североатлантического альянса имеет для натовцев важное символическое значение. Однако не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

По его словам, первоочередной задачей США и их союзников является подтверждение своей позиции по поддержке Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.