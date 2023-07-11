Дипломат Гаврилов: ждать «чего-то из ряда вон выходящего» от саммита НАТО не стоит
«Предстоящий саммит Североатлантического альянса имеет для натовцев важное символическое значение. Однако не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего», — цитирует РИА Новости Гаврилова.
По его словам, первоочередной задачей США и их союзников является подтверждение своей позиции по поддержке Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.