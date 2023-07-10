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Госдеп: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать присоединению Швеции к НАТО

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Соединённые Штаты выступают за то, чтобы вопрос о вступлении Турции в ЕС не превращался в препятствие для присоединения Швеции к НАТО, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
Госдеп: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать присоединению Швеции к НАТО
  • AP
  • © Yves Herman

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это «два отдельно стоящих вопроса».

«Мы поддерживаем стремление Турции присоединиться к ЕС, но этот вопрос (следует рассматривать. — RT) отдельно от вопроса вступления Швеции в НАТО», — отметил Миллер.

Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявили, что Соединённые Штаты поддерживают заявку Турции на вступление в ЕС, но отделяют данный вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

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