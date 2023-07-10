Белый дом: США поддерживают вступление Турции в ЕС, отделяют это от Швеции и НАТО
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- © Yves Herman
Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
«Соединённые Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс (её рассмотрения. — RT) — это дело между ЕС и Турцией», — цитирует сообщение ТАСС.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.
Он отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.