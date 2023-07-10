Белый дом: США поддерживают вступление Турции в ЕС, отделяют это от Швеции и НАТО

Соединённые Штаты поддерживают заявку Турции на вступление в ЕС, но отделяют данный вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО.

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Соединённые Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс (её рассмотрения. — RT) — это дело между ЕС и Турцией», — цитирует сообщение ТАСС.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Он отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.