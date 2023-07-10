Власти Германии заявили, что низкие рейтинги одобрения правительства якобы связаны с работой «российской пропаганды».

В опросе для ARD 75% немцев заявили, что недовольны работой властей.

Кроме того, около 25% опрошенных обвинили в проблемах именно федеральное правительство.

По сообщениям радиостанции Deutschlandfunk Kultur, это говорит о растущем «влиянии» русской «машины пропаганды» на немцев.

Отмечается, что основной её составляющей является офис видеоагентства Ruptly в Берлине.

По сравнению с 2022 годом рейтинги одобрения «пророссийских теорий заговора» в немецком обществе выросли, сообщается в материале:

«Цель России — дестабилизация общества в ФРГ. И как мы видим из воскресных опросов, АдГ (партия «Альтернатива для Германии») уже некоторое время в восточных землях добивается хороших результатов. Нельзя сказать, что всё это влияние российской пропаганды, но...», — говорится в сообщении радиостанции.

Deutschlandfunk Kultur признала, что санкции против RT и Ruptly не работают.

«Стоит отрубить голову у этой гидры, как тут же вырастают несколько новых», — подытожили журналисты.

Ранее газета Der Tagesspiegel опубликовала статью об «угрозах демократическим обществам», которые якобы несёт в себе работа RT DE.

В апреле немецкий таблоид Bild со ссылкой на исследование центра информационного сопротивления CIR писал, что важнейшую роль в распространении пророссийской позиции в ФРГ играют, в частности, RT DE и SNA (немецкая версия «Спутника»).