МИД: попытки терактов в России со стороны Киева были бы невозможны без стран Запада
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте МИД России.
В ведомстве напомнили, что 9 июля Киев предпринял попытку нанести удар по Керченскому транспортному переходу, аэродрому Морозовск в Ростовской области и аэродрому Шайковка в Калужской области при помощи ракет С-200.
Кроме того, в тот же день средства ПВО сработали в Брянской области.
«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.