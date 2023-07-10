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МИД: попытки терактов в России со стороны Киева были бы невозможны без стран Запада

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Попытки совершения террористических актов на территории России со стороны Украины невозможно было бы реализовать без финансовой, технической и логистической поддержки со стороны США и западной коалиции.
МИД: попытки терактов в России со стороны Киева были бы невозможны без стран Запада
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МИД России.

В ведомстве напомнили, что 9 июля Киев предпринял попытку нанести удар по Керченскому транспортному переходу, аэродрому Морозовск в Ростовской области и аэродрому Шайковка в Калужской области при помощи ракет С-200.

Кроме того, в тот же день средства ПВО сработали в Брянской области.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

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