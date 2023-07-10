Пресс-секретарь МИД Эльчингер: Швейцария призвала все страны не применять кассетные бомбы

Швейцария приняла к сведению решение США начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает страны не применять их.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединёнными Штатами. Являясь государством — участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его», — передаёт его слова РИА Новости.

Эльчингер подчеркнул, что неизбирательные нападения запрещены и являются «серьёзным нарушением международного гуманитарного права».

7 июля представитель МИД России Мария Захарова после решения США поставить Украине кассетные боеприпасы опубликовала видео, на котором бывший пресс-секретарь Белого дома называет применение такого вида снарядов военным преступлением.

Помощник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о рисках в связи с планом США передать Украине кассетные боеприпасы.

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины.