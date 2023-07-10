Глава YLB не исключил расчётов в нацвалютах в рамках соглашения России и Боливии по литию

Президент боливийской компании Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Карлос Рамос не исключил расчётов в национальных валютах в рамках соглашения России и Боливии по литию.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Тема финансовых потоков анализировалась. Это возможно», — констатировал Рамос.

Он добавил, что существует несколько вариантов реализации таких планов.

В конце июня стало известно, что международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом», Uranium One Group, и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.