Узнать больше

Глава YLB не исключил расчётов в нацвалютах в рамках соглашения России и Боливии по литию

Короткая ссылка
Президент боливийской компании Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Карлос Рамос не исключил расчётов в национальных валютах в рамках соглашения России и Боливии по литию.
Глава YLB не исключил расчётов в нацвалютах в рамках соглашения России и Боливии по литию
  • Gettyimages.ru
  • © Gaston Brito Miserocchi

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Тема финансовых потоков анализировалась. Это возможно», — констатировал Рамос.

Он добавил, что существует несколько вариантов реализации таких планов.

В конце июня стало известно, что международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом», Uranium One Group, и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить