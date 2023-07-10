Дипломат Гаврилов заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной в данный момент
- РИА Новости
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — цитирует его ТАСС.
Гаврилов добавил, что если бы украинская сторона хотела диалога, в Киеве подали бы сигнал, но этого нет.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что Украина сможет начать мирные переговоры с Россией только тогда, когда добьётся успехов на поле боя.
В Кремле отметили, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.