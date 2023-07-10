Дипломат Гаврилов заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной в данный момент

Переговоры о мирном урегулировании ситуации на Украине на данный момент невозможны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — цитирует его ТАСС.

Гаврилов добавил, что если бы украинская сторона хотела диалога, в Киеве подали бы сигнал, но этого нет.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что Украина сможет начать мирные переговоры с Россией только тогда, когда добьётся успехов на поле боя.

В Кремле отметили, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.