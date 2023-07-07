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Экс-глава Франции Олланд: Украина не будет вести мирные переговоры без успеха на поле боя

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Украина сможет начать мирные переговоры с Россией только тогда, когда добьётся успехов на поле боя, заявил в интервью экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Экс-глава Франции Олланд: Украина не будет вести мирные переговоры без успеха на поле боя
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Никакое урегулирование путём переговоров невозможно до тех пор, пока Украина не добьётся прогресса на поле боя, поэтому единственное, что мы можем делать сегодня, это предлагать украинцам как можно больше помощи, чтобы они отвоевали как можно больше территорий», — сказал французский политик.

В июне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Вашингтон не устанавливает сроков переговоров по урегулированию на Украине.

В Кремле отметили, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.

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