Белый дом: США не устанавливают сроков начала переговоров по Украине
- AP
«Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку война — вещь непредсказуемая», — цитирует его ТАСС.
По словам Салливана, происходящее на поле боя будет иметь значительное влияние на происходящее за столом переговоров.
«Но я скажу, как говорил и президент Украины (Владимир. — RT) Зеленский, что в конце концов это закончится посредством дипломатии», — заявил он.
2 июня госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров.
По его словам, Соединённые Штаты поддержат усилия Бразилии, КНР и любой другой страны, если они помогут найти путь к «справедливому миру на Украине».