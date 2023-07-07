Песков: политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.

Песков отметил, что для России важно достичь стоящих перед ней целей на Украине. При этом намеченные цели могут быть достигнуты разными путями, уточнил он.

«Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом», — заявил представитель Кремля.

По его словам, также это связано с ярко выраженной несклонностью к подобному процессу со стороны Вашингтона

Он добавил, что Соединённые Штаты осуществляют прямое руководство киевским режимом.

Также Песков заявил, что российская сторона планирует следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.